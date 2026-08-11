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Domy na sprzedaż w Porto, Portugalia

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8 obiektów total found
Bliźniak 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 107 metrów kwadratowych, weranda 44 me…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Porto, Portugalia
Szeregowiec
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 143 m²
Dwupoziomowy dom z 2 sypialniami o powierzchni 143 m2, nowy, z parkingiem, ogrodem o powierz…
$837,102
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Bliźniak 2 pokoi w Porto, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Porto, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami i balkonem o powierzchni 5,4 m2 w kompleksie mieszka…
$508,034
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 6 pokojów w Porto, Portugalia
Dom 6 pokojów
Porto, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 597 m²
Dom T5 + 1 z 389 m2 powierzchni prywatnej brutto, ogród, basen i widok na morze, w Foz, Port…
$3,61M
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Willa w Porto, Portugalia
Willa
Porto, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Nowy dom z 3 sypialniami, o powierzchni 187 m2, z parkingiem, ogród 54 m2 i 2 balkony 5 i 4 …
$1,18M
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Bliźniak 1 pokój w Porto, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Porto, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament 1 sypialnia dwupoziomowa o powierzchni 73 metrów kwadratowych. m oraz balkon o po…
$442,960
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Dom 9 pokojów w Amarante, Portugalia
Dom 9 pokojów
Amarante, Portugalia
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 541 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom położony jest na szczycie doliny, z której roztacza się zapierający dech w piersiach wid…
$826,430
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Dom 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Dom 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu zabytkowego centrum Vila Nova de Gaia. …
$587,902
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Parametry nieruchomości w Porto, Portugalia

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