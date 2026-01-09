Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Obidos, Portugalia

wille
10
szeregowcy
3
37 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
3-pokojowy dom z 185 m ² powierzchni budowlanej brutto, prywatny basen i ogród, położony w p…
$699,362
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Obidos, Portugalia
Dom 5 pokojów
Obidos, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 310 m²
"5-pokojowa willa, 310 mkw (plac budowy brutto), ogród, prywatny basen i parking, położony w…
$1,58M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 263 m²
3-sypialna willa z 263 m2 powierzchni prywatnej brutto, prywatny ogród i basen, i dwa miejsc…
$1,17M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4-pokojowa willa umieszczona na działce o powierzchni 1769 m kw, obejmująca 250 m kw (powier…
$1,34M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
3-pokojowa willa z 260 m ² (plac budowy brutto), z prywatnym ogrodem i basenem, ustawiona na…
$728,353
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Obidos, Portugalia
Dom 1 pokój
Obidos, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
1-sypialnia willa, 75 m kw (budowa powierzchni brutto), ze wspólnym ogrodem i basenem, w Bom…
$332,129
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
W budowie 4 sypialnia willa z 296 m2 powierzchni budowlanej brutto, basen i cztery miejsca p…
$3,26M
Zostaw prośbę
VernaVerna
Dom 3 pokoi w Obidos, Portugalia
Dom 3 pokoi
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 292 m²
3-pokojowa willa z 292 m2 powierzchni budowlanej brutto i basen, położony na 780 m2 działki …
$1,48M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Vau, Portugalia
Szeregowiec
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Niedawno otwarty ośrodek golfowy znajduje się w zachodniej Portugalii. To nowy projekt z   n…
$652,605
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Vau, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 148 m²
Nowe mieszkanie i nbsp; Trzy sypialnie z łazienkami, salon i jadalnia oraz w pełni wyposażon…
$594,336
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Jednopiętrowa willa z sypialniami 2, 119 m2, całkowita powierzchnia zabudowana,   położony w…
$372,917
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Willa 5 minut od Caldas i Óbidos znajduje się na działce 291 m2.Dwupiętrowa willa na parterz…
$419,532
Zostaw prośbę
Willa w Obidos, Portugalia
Willa
Obidos, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Vila znajduje się między idyllicznym średniowiecznym Obidos i piękne miasto Caldas da Rainha…
$437,012
Zostaw prośbę
Willa w Vau, Portugalia
Willa
Vau, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Dom znajduje się w jednym z najcichszych obszarów Obidos, Perola da Lagoa.Jest w doskonałym …
$407,878
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Amoreira, Portugalia
Szeregowiec
Amoreira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Ten uroczy dom znajduje się w kondominium na terenie Praia d 'el Rey Beach & Golf Resort, ki…
$407,878
Zostaw prośbę
