Domy na sprzedaż w Calheta, Portugalia

Willa 4 pokoi w Arco da Calheta, Portugalia
Willa 4 pokoi
Arco da Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość kwalifikuje się do programu Golden Visa €500,000 w Portugalii!Willa z 3 sypi…
$586,881
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Arco da Calheta, Portugalia
Willa 4 pokoi
Arco da Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nieruchomość kwalifikuje się do programu Golden Visa €500,000 w Portugalii!Willa z 3 sypi…
$800,136
Zostaw prośbę
Willa w Arco da Calheta, Portugalia
Willa
Arco da Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Nowa nowoczesna willa o powierzchni 240 m2 znajduje się na działce o powierzchni 800 m2. Wil…
$641,655
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Willa z 3 sypialniami i 107 m2 powierzchni mieszkalnej, znajduje się na wybrzeżu Madery, kil…
$639,051
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 294 m²
Dom minimalistyczny ma następujący układ:Przestronny salon / jadalnia, otwarta kuchnia z cen…
$874,985
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Willa z 3 sypialniami i 170 m2 powierzchni mieszkalnej, znajduje się na wybrzeżu Madery, kil…
$871,433
Zostaw prośbę
ResideReside
Dom 4 pokoi w Calheta, Portugalia
Dom 4 pokoi
Calheta, Portugalia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 829 m²
Liczba kondygnacji 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Zostaw prośbę
Willa w Calheta, Portugalia
Willa
Calheta, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 467 m²
Willa znajduje się na wsi na zachód od wyspy, z niesamowitym klimatem przez cały rok i 35 mi…
$987,624
Zostaw prośbę
