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Domy na sprzedaż w Faro, Portugalia

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Lagos
56
Loule
97
Lagoa
66
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458 obiektów total found
Willa w Portimao, Portugalia
Willa
Portimao, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Odkryj tę wspaniałą trzypiętrową willę w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Vale de França.Z …
$984,648
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Dom w Lagos, Portugalia
Dom
Lagos, Portugalia
The height of elegance. This outstanding, 2 storey, linked villa is in a privileged location…
$2,73M
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Dom 5 pokojów w Lagoa, Portugalia
Dom 5 pokojów
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Dom godny dzieła sztuki, widok na morze w Carvoeiro - LagoaUnikalny 5 sypialnia luksusowego …
$2,84M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Luz, Portugalia
Szeregowiec
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
$620,292
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 14
Wyjątkowe nieruchomości na sprzedaż w Algarve To rzadka i wybitna okazja, by nabyć jedną z n…
$11,31M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
Nowoczesny luksusowy willa z widokiem na morze Porto de Mos, LagosDoświadcz przybrzeżnego lu…
$3,11M
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Dom 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Prezentacja nowoczesnej, eleganckiej, niedawno zbudowanej willi z pięknym widokiem na morze.…
$2,66M
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Szeregowiec w Ferragudo, Portugalia
Szeregowiec
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Townhouse w nowoczesnym stylu, położony w cichej okolicy, w odległości krótkiego spaceru od …
$393,006
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Willa w Loule, Portugalia
Willa
Loule, Portugalia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Ta 6-pokojowa willa na sprzedaż znajduje się w spokojnej okolicy Almancil, w niewielkiej odl…
$2,93M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Zapraszamy do tej willi, wykwintne rekolekcje, które redefiniują luksus życia w prestiżowym …
Cena na zgłoszenie
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Dom 3 pokoi w Luz, Portugalia
Dom 3 pokoi
Luz, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 90 m²
2 + 1 Sypialnia Townhouse - EpischeTen 2 + 1 sypialnia kamienica znajduje się w dzielnicy mi…
$620,421
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Dom 4 pokoi w Lagos, Portugalia
Dom 4 pokoi
Lagos, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 385 m²
Współczesna willa z widokiem na morze, basenem nieskończoności i ekskluzywnym designem w Lag…
$3,13M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Pierwsze piętro willi Mendoeira składa się z holu wejściowego z przestronnym salonem, jadaln…
$2,30M
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Szeregowiec w Vila Nova de Cacela, Portugalia
Szeregowiec
Vila Nova de Cacela, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Zamknięte kondominium z 6 willami T2 + 2, położony w centrum miejscowości Vila Nova de Casel…
$453,113
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Willa w Algoz, Portugalia
Willa
Algoz, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 588 m²
Elegancki Silves Villa T5 Łączenie tradycji Algarve z nowoczesnym SophysticationsW sercu Sil…
$1,60M
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Willa w Boliqueime, Portugalia
Willa
Boliqueime, Portugalia
Sypialnie 5
Urocza willa 5 + 1 sypialnia z prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze w pobliżu…
$2,20M
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Dom 4 pokoi w Alvor, Portugalia
Dom 4 pokoi
Alvor, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami, Alvor, Portimão.Przedstawiamy wam naprawdę olśniewającą wil…
$4,14M
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Willa w Olhao, Portugalia
Willa
Olhao, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Ta dwupokojowa willa z 9,000 m2 gruntów rolnych jest na sprzedaż w Moncarapacho, Olhão, z wi…
$1,47M
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Dom w Portimao, Portugalia
Dom
Portimao, Portugalia
Oddzielona willa jednopiętrowa z doskonałą i cichą lokalizacją mieszkalną zaledwie 900 m od …
$1,11M
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International real estate agency Habita
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Willa w Tavira, Portugalia
Willa
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Dom położony jest w odległości krótkiego spaceru od centrum Santo Estêvão i jego usług, 10 m…
$508,596
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Dom 3 pokoi w Moncarapacho, Portugalia
Dom 3 pokoi
Moncarapacho, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Rozwój 6 T3 Villas w Fuseta.Te rezydencje wyróżniają się doskonałą kombinacją komfortu, eleg…
$1,48M
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 720 m²
Ta nowoczesna willa z pięcioma sypialniami znajduje się w południowej części Galé, zaledwie …
$5,80M
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Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ten ekskluzywny, drobny kompleks mieszkalny znajduje się w popularnym Carvoeiro, centrum Alg…
$498,185
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Dom 3 pokoi w Lagoa, Portugalia
Dom 3 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Willa 3 + 1 z basenem - Carvoeiro - LagoaWspaniała willa, która łączy urok tradycyjnego styl…
$2,71M
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Dom 4 pokoi w Montenegro, Portugalia
Dom 4 pokoi
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Współczesna willa z 4 sypialniami z widokiem na lagunę niesamowitego parku przyrody Ria Form…
$1,94M
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Dom 5 pokojów w Montenegro, Portugalia
Dom 5 pokojów
Montenegro, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 243 m²
Luksus, jakość, komfort i wyrafinowanie, są przymiotnikami tej wspaniałej willi.Złożone z dw…
$1,65M
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Dom 5 pokojów w Odiaxere, Portugalia
Dom 5 pokojów
Odiaxere, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 299 m²
Willa znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach Lagos. Jego okolica to wieś i…
$2,95M
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Willa w Faro, Portugalia
Willa
Faro, Portugalia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Położony w pożądanym uścisku Vilamoura, ten majątek jest rozrzucony nad podwójną fabułą i us…
Cena na zgłoszenie
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Dom w Luz, Portugalia
Dom
Luz, Portugalia
Położony w samym sercu Praia da Luz, ten oszałamiający odosobniony dom oferuje doskonałą mie…
$1,21M
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International real estate agency Habita
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Willa w Albufeira, Portugalia
Willa
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta oszałamiająca nowoczesna willa, położona w ekskluzywnej Marina Albufeira, ma być ukończon…
$2,05M
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Typy nieruchomości w Faro.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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