Kompleks mieszkalny Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Ten projekt otrzymał prestiżowe nagrody Property NC 2019!

Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkalnym z 5 * hotel i kasyno, 600 metrów od Long Beach. Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej popularnych obszarów z nabrzeża krajobrazu rozciągającego się ponad 3 kilometry.

Kompleks i jego otoczenie posiadają całą infrastrukturę niezbędną do życia i rekreacji. Idealny do stałego pobytu lub wakacji, a także idealny do inwestycji.

Infrastruktura:

5 * Hotel

Kasyno

10 basenów 7000 m2

Basen dla dzieci

Aquapark

Basen na dachu z barem

Plac zabaw dla dzieci i obszary parkowe

Krajobraz kompleksu

Ochrona przy wejściu, nadzór wideo

Automatyczne bramy

Bar

Sklep

Kort tenisowy

Siatkówka i boiska do koszykówki

Centrum fitness

Restauracja i kawiarnia

Klub nocny

Bar plażowy

Masaż i SPA

Sauna

Główne cechy:

Przestronny pokój dzienny

Podłoga z płytek ceramicznych

Kuchnia z wysokiej jakości budynku w meblach

Budynek w szafie

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Duży taras

Panoramiczne okna podwójne

Światła uliczne

Metalowe drzwi wejściowe

Kotły do podgrzewania wody

Infrastruktura dla Internetu i telewizji

Intercom

Podnieść

Parking samochodowy

Doskonała lokalizacja:

600 metrów od piaszczystej plaży

5 minut jazdy od najlepszych 5-gwiazdkowych hoteli Artemis i Arka Noego

5 minut jazdy do portu Boaz

5 minut jazdy do ruin starożytnego miasta Salamis

10 minut od Famagusta

30 minut jazdy do portu Karpaz Brama Marina

30 minut jazdy od lotniska Ercan

45 minut jazdy od lotniska Larnaca

Przy zakupie nieruchomości - rejestracja dokumentu pobytowego, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!