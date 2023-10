The Velaris

Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od €82,618

43–48 m² 3

Poddaj się: 2018

Saryap Insaat LTD to turecka firma budowlana z ponad 25 dziećmi i doświadczeniem # 39; s w branży budowlanej w Turcji i Europie, pracuje w Kirpe od 2016 roku. Nasz projekt Edelweiss to konstrukcja i usługa najwyższej jakości oraz możliwość opłacalnej inwestycji. Oprócz koncepcji kompleksu apartamentów, który implikuje wakacje na poziomie hotelu 5 * w naszych apartamentach. Rodzaje usług Sprzedaż mieszkań studio, 1 + 1, 2 + 1 Wynajem mieszkań dla rekreacji w basenie Morza Śródziemnego Programy partnerstwa handlowego