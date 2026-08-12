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Domy Szeregowe nad morzem w Turcja

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9 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Morze z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Bodrum, Turcja Te domy z widokie…
$799,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Milas, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home w Nagrodzonym Projekcie w Bodrum Adabükü Wille znajdują się w wi…
$2,27M
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Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$150,063
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$116,178
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, zbudowany w Antalya / Kundu w 2025 roku, został zbudowany przez jedną z wiodących …
$156,128
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Z dumą przedstawiamy wspaniały projekt w regionie Konaklı. To tylko 300 metrów od morza. Ist…
$311,659
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Szeregowiec 4 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Agencja
Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe

Parametry nieruchomości w Turcja

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