Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!



Czas dostawy Turnkey: Początek 2027. (zależy od wypełnienia całego zestawu na życzenie kupujących).



Struktura projektu: Powierzchnia willi od 180 m2. Powierzchnia gruntu - od 500 m2



Konstrukcja kompleksu obejmuje 3 wille z garażem oraz 3 wille z podwójnym parkingiem



Wyposażenie:

Prestiżowy kompleks mieszkalny z doskonałą lokalizacją. Panoramiczny widok na morze i miasto. Prywatny basen na terenie. Nowoczesny design architektoniczny i wysoka jakość konstrukcji. Cena obejmuje usługi projektanta i standardowy sprzęt willi. (Wykończenie pokoi - parkiet podłogowy / płytki ceramiczne, ściany i sufity malowane w dowolnym kolorze ich wyboru. Pełne wykończenie zewnętrzne - elewacja, dach, kanalizacja. Wszystkie systemy inżynieryjne - elektryk na projekt, kanalizacja, woda, pojedynczy kocioł do domu, inwerter - wielofunkcyjne klimatyzatory w pokojach, ciepłe podłogi w łazienkach i pomieszczeniach wspólnych (z wyjątkiem sypialni), system wentylacji, nadzór wideo. Kąpiele, płytki, hydraulika. Przedni taras. Ponadto każda willa posiada miejsce parkingowe, które zapewnia dodatkowy komfort i funkcjonalność. Każdy dom jest elegancko urządzony, posiada nowoczesne wnętrze, wykończenia wysokiej jakości materiałów i doskonały układ. Możliwe raty na korzystnych warunkach.



Lokalizacja:

W odległości spaceru cała niezbędna infrastruktura;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 20 minut samochodem;

Stolica Czarnogóry Podgorica i lotnisko Podgorica - 50 minut samochodem;

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!

Pomożemy ci i wynajmiemy!



Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!

WOLNA KONSULTACJA!!!