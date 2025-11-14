  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kavac
  4. Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Kavac, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
26
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32956
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539035
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 29.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Wioska
    Kavac

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!

Czas dostawy Turnkey: Początek 2027. (zależy od wypełnienia całego zestawu na życzenie kupujących).

Struktura projektu: Powierzchnia willi od 180 m2. Powierzchnia gruntu - od 500 m2

Konstrukcja kompleksu obejmuje 3 wille z garażem oraz 3 wille z podwójnym parkingiem

Wyposażenie:
Prestiżowy kompleks mieszkalny z doskonałą lokalizacją. Panoramiczny widok na morze i miasto. Prywatny basen na terenie. Nowoczesny design architektoniczny i wysoka jakość konstrukcji. Cena obejmuje usługi projektanta i standardowy sprzęt willi. (Wykończenie pokoi - parkiet podłogowy / płytki ceramiczne, ściany i sufity malowane w dowolnym kolorze ich wyboru. Pełne wykończenie zewnętrzne - elewacja, dach, kanalizacja. Wszystkie systemy inżynieryjne - elektryk na projekt, kanalizacja, woda, pojedynczy kocioł do domu, inwerter - wielofunkcyjne klimatyzatory w pokojach, ciepłe podłogi w łazienkach i pomieszczeniach wspólnych (z wyjątkiem sypialni), system wentylacji, nadzór wideo. Kąpiele, płytki, hydraulika. Przedni taras. Ponadto każda willa posiada miejsce parkingowe, które zapewnia dodatkowy komfort i funkcjonalność. Każdy dom jest elegancko urządzony, posiada nowoczesne wnętrze, wykończenia wysokiej jakości materiałów i doskonały układ. Możliwe raty na korzystnych warunkach.

Lokalizacja:

  • W odległości spaceru cała niezbędna infrastruktura;
  • Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 20 minut samochodem;
  • Stolica Czarnogóry Podgorica i lotnisko Podgorica - 50 minut samochodem;

Pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na pobyt nieruchomości!!!
Pomożemy ci i wynajmiemy!

Z naszą pomocą zdobędziesz płynny obiekt, który przyniesie ci dochód!
WOLNA KONSULTACJA!!!

Lokalizacja na mapie

Kavac, Czarnogóra
Sklepy spożywcze

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Państwo przegląda
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
#na sprzedaż #budva #nowy budynek APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ w BUDVA CENTAR? Lokalizacja: Centrum Budvy Do morza i na Stare Miasto : 5 minut pieszo Elitarny kompleks mieszkaniowy BUDVA CENTAR położony jest także w bliskiej odległości od atrakcji turystycznych (luksusowe plaże, restau…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Pokaż wszystko Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż w nowym domu, na przedmieściach Budva Lastva6 apartamenty 79 m2,3 sypialnie i pokój dzienny z 2 łazienkami i basenemW pobliżu sklepy, Technomax, stacja benzynowaCentrum handlowe 10 minut3 procent podatku jest płacony przez kupującego!Cena 107,500 euro
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym premium Lastva Park w Tivat.   Elitarna dzielnica Donja Lastva, otoczona zielenią i widokiem na morze i góry   ?Powierzchnia od 154 do 204 m² 3 piętra ?2,3 sypialnie ?4 łazienki ?Kuchnia ?Taras z panoramicznym widokiem ?Garaż na…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje