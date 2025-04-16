  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Donja Lastva
  4. Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
;
7
ID: 32830
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539567
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasto
    Donja Lastva

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
