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Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Turcja

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5 obiektów total found
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
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Rezydencja 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 498 m²
Liczba kondygnacji 1
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze z Przestronnymi Ogrodami i Basenami w Bodrum Wille zn…
$2,10M
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Rezydencja 15 pokojów w Fatih, Turcja
Rezydencja 15 pokojów
Fatih, Turcja
Pokoje 15
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja historyczna w Fatih z widokiem na morze do odtworzenia dla dużych inwestycji Rezy…
$2,05M
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 825 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy Dom z Widokiem na Morze Tuż Przy Marinie Yalıkavak w Bodrum Ten dom na sprzedaż zn…
$13,98M
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Rezydencja 9 pokojów w Incekum, Turcja
Rezydencja 9 pokojów
Incekum, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa z 8 sypialniami, położona w południowej części miasta, oferuje niezrównan…
$1,36M
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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