  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,275
;
9
Zostawić wniosek
ID: 30444
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se i izdaje prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.Mogućnost komprezacije za jednosoban stan u Podgorici.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$134,965
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$107,972
Dzielnica mieszkaniowa Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,275
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Bar, Czarnogóra
od
$211,250
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$158,438
Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,526
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje