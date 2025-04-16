  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Podgorica
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
ID: 28225
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kirija iznosi 450 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
