  4. Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan

Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan

Podgorica, Czarnogóra
od
$157,264
5
ID: 28141
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   Stanovi su modernog rasporeda, idealni za život ili kao investicija.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

