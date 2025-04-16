Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom za one koji traže nov i brzo useljiv prostor.✅ IV sprat✅ 24m²✅ Parking ispred zgrade✅ Blizina marketa, škole i ostalih sadržaja✅ Mirno i pristupačno okruženje✅ Useljenje: oktobar 2025.Odlična prilika za investiciju ili rješavanje stambenog pitanja!
Podgorica, Czarnogóra
