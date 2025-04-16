  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$73,351
;
2
ID: 28270
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom za one koji traže nov i brzo useljiv prostor.✅ IV sprat✅ 24m²✅ Parking ispred zgrade✅ Blizina marketa, škole i ostalih sadržaja✅ Mirno i pristupačno okruženje✅ Useljenje: oktobar 2025.Odlična prilika za investiciju ili rješavanje stambenog pitanja!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Dzielnica mieszkaniowa Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$73,351
