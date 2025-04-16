  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28279
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$79,219
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$134,965
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Czarnogóra
od
$176,042
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mo…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje