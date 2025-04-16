  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
od
$493
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28485
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi. Parking: Ispred zgrade je javni parking. Uslovi zakupa: • Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana, • Nije pet-friendly, • Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije. Mjesečna cijena zakupa: 420€.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Zespół mieszkaniowy Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$453,912
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$158,322
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$493
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Czarnogóra
od
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$510,521
Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i t…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje