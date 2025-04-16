  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$107,972
7
ID: 28586
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi na Zabjelu. Stan je ukupne kvadrature 43m2 i nalazi se na prvom spratu.Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na mirnoj lokaciji koja je odlicno povezana sa svim djelovima grada. 

