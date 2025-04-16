  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Budva
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

Budva, Czarnogóra
od
$510,521
;
7
ID: 28233
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Przeniesienie
Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa idealna za odmor i uživanje.Stan se prodaje kompletno opremljen, a ispred zgrade je obezbijeđen parking prostor. Kupcima je takođe dostupna opcija kupovine garažnog mjesta.📍 Lokacija nudi spoj mirnog okruženja i blizine svih ključnih sadržaja Budve – plaže, restorana, šetališta i Starog grada.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
