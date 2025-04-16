  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
2
ID: 28277
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$404,896
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
