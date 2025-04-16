  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Budva
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
$146,701
ID: 28469
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Na prodaju opremljen jednosoban stan u Budvi!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade!Moguca kupovina putem stambenog kredita!

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$146,701
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
