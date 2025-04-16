  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos

Podgorica, Czarnogóra
od
$822
ID: 28154
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban polunamjesten stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroi Varosi!Stan je izuzetno konforan, ukupne kvadrsture 59m2 i nalazi se na drugom spratu!Kuhinja je kompletno odradjena kao i spavaca soba.Zakupcu se ostavlja mogucnost da donese svoj namjestaj i uz racun o kupljenom namjestaju kirija ce biti umanjena ukoliko namjestaj ostaje u stanu!Stan posjeduje garazno mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
