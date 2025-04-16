Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$129,097
ID: 28492
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaja se jednosoban stan površine 43m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, potpuno nov i nalazi se na mirnoj lokaciji. U cijenu stana je uračunato i parking mjesto.Moguća kompenzacija za dvosoban stan na Cetinju.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
