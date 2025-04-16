  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
4
ID: 28424
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

