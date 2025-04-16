  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$763
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28316
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, površine 54m2, smješten na petom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obaveza depozit! 

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$1,033
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$619,182
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Czarnogóra
od
$176,042
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Zespół mieszkaniowy Tivat Park
Tivat, Czarnogóra
od
$117,796
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 41–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje