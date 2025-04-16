  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$245,285
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28302
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro povezana, u blizini svih neophodnih sadržaja.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa New residential building in Bar
Bar, Czarnogóra
od
$2,171
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Czarnogóra
od
$164,636
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$245,285
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Czarnogóra
od
$232,542
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Unikalne kamienice w nowym kompleksie mieszkalnym są oferowane na sprzedaż w malowniczej lokalizacji na Półwyspie Lushtica.Kompleks składa się z dwóch budynków. Pierwszy budynek położony jest 50 metrów od morza z pięknym widokiem na zatokę Tivat i wyspę kwiatów, klasztor św. Marka i góry. Ob…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Wyłączne inwestycje w Prchan - tylko 80 metrów od morza!Budowa unikalnego kompleksu mieszkalnego jest wykonywana w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Czarnogórze - w mieście Prchan, na brzegu Zatoki Boko- Kotor.📈 To nie jest tylko nieruchomość - jest to gotowa inwestycja o gwaranto…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje