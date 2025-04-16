Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija Ovaj stan odlikuje moderan enterijer, odlična iskorišćenost prostora i dodatna galerija koja pruža mogućnost za radni prostor, biblioteku ili kutak za odmor. Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze svi sadržaji potrebni za udoban život.
Podgorica, Czarnogóra
