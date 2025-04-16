  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$205,382
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28238
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija Ovaj stan odlikuje moderan enterijer, odlična iskorišćenost prostora i dodatna galerija koja pruža mogućnost za radni prostor, biblioteku ili kutak za odmor. Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze svi sadržaji potrebni za udoban život.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Czarnogóra
od
$217,435
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$253,500
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$205,382
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Czarnogóra
od
$194,819
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$130,271
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$269,931
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administra…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje