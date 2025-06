Kompleks mieszkalny on the Lustica peninsula

Nowy ultranowoczesny kompleks mieszkalny klasy premium w stylu secesyjnym na półwyspie Lustica w miejscowości Krasici. Możesz wybrać między dwupoziomowe mieszkania duplex lub lofty na jednym poziomie z dostępem do basenu. Na terenie kompleksu znajduje się prywatny dziedziniec z miejscem relaksu i ogromny basen z widokiem na zatokę. Odległość od kompleksu jachtu Porto-Czarnogóra jest 13 km, do projektu z polami golfowymi Lustica Bay jest 6 km, do lotniska Tivat jest 13 km.

Istnieje tylko 9 minimalistycznych apartamentów i willi do zakupu. Oferta ta wyróżnia się nowoczesną konstrukcją sześcienną, panoramicznymi oknami, wysokością sufitu 3,5 m oraz sprytnymi układami z czystymi liniami. Apartamenty wyposażone są w built- w kuchni, zainstalowana klimatyzacja, bezprzewodowy system bezprzewodowy WI- FI inteligentnego domu, podgrzewane podłogi i Villeroy & Boch oprawy łazienkowe.

Obwód kompleksu jest obserwowany przez kamery.