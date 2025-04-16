  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,113
;
7
ID: 28221
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor površine 93 m², sa dva odvojena ulaza, kuhinjom i toaletom.Zbog praktičnog rasporeda pogodan je za različite djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone ili uslužne djelatnosti.Cijena: 1.800EUR sa uključenim PDV-om.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
