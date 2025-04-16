Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
ID: 28201
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojenih prostorija – open-space zone + manje kancelarije.🔹 Posjeduje kuhinju i dva toaleta.🔹 Na raspolaganju su dva parking mjesta sa rampom.📅 Minimalni zakup: 12 mjeseci

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

