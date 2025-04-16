  1. Realting.com
  Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,174
;
5
ID: 28324
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – objekat je pokriven sigurnosnim kamerama🔹 Pogodno za razne djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone, butike, predstavništva i drugo📍 Lokacija je veoma frekventna i idealna za razvijanje poslovanja, sa odličnom vidljivošću i pristupom.💶 Cijena zakupa: 1.000€ mjesečno

Podgorica, Czarnogóra
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
