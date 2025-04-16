  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Radovici
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Radovici, Czarnogóra
od
$394,333
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28223
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Radovici

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.

Lokalizacja na mapie

Radovici, Czarnogóra
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Czarnogóra
od
$232,542
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$156,090
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$258,194
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Czarnogóra
od
$146,701
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$126,750
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Radovici, Czarnogóra
od
$394,333
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu AdriatykuKompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione cis…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$158,982
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks wielofunkcyjny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva w Tivat, na płaskim gruncie. Odległość od morza i promenady wynosi tylko 550m, a do Porto-Czarnogóry 1,5 km. Kompleks otoczony jest całą niezbędną infrastrukturą dla komfortowego życia i wypoczynku. Termin zakończ…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje