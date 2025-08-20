Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon.
Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses.
Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i schludne w każdym szczególe dla funkcjonalnego i komfortowego wnętrza.
Na parterze znajduje się luksusowa hala wejściowa z eleganckimi dotykami, które charakteryzują projekt, który obejmuje również duże miejsca parkingowe i magazynowe.
Projekt znajduje się w odległości krótkiego spaceru od tętniącego życiem centrum handlowego, parku high-tech i dworca kolejowego, i jest otoczony przez zielone przestrzenie i placówki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Jest to idealne połączenie wiejskiego spokoju i miejskiego stylu życia.
Lokalizacja na mapie
Aszkelon, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.