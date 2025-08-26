Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
$1,03M
26.08.2025
$1,03M
14.07.2025
$960,678
3
ID: 26912
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

To nowy projekt o Bait Vagan graniczący z Ramatem Sharetem. - W nowej fazie, będziesz cieszyć się doskonałą lokalizacją w samym sercu okolicy, optymalną topografię i połączenie między środowiskiem miejskim, zielone przestrzenie, parki w pobliżu i wspaniały widok panoramiczny Jerozolimy. - Rezydencja 2 piękne 19-piętrowej wieży z wysokiej jakości usług, prestiżowe lobby z wysokością sufitu, w pełni wyposażona siłownia i salon biznesowy. - Duży wybór apartamentów od 3, 4 i 5 pokoi do pentahouse. Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację VRF, + ogrzewanie podłogowe Elektryczne żaluzje, oszklenia izolacyjne itp. Bardzo elastyczny harmonogram; Dostawa przez 48 miesięcy.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael

Państwo przegląda
Jerozolima, Izrael
$1,03M
