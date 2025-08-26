Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej synagogi Poleg.
Ten ekskluzywny projekt nieruchomości łączy jakość konstrukcji, nowoczesny design i komfort życia. Każdy apartament jest starannie zaprojektowany, oferując przestronne i jasne przestrzenie, aby spełnić wszystkie swoje potrzeby.
Niezależnie od tego, czy szukasz głównego miejsca zamieszkania czy inwestycji, nasz projekt spełni twoje najwyższe oczekiwania.
Wybierając nasz projekt w przedsprzedaży, korzystasz z wyjątkowej okazji, aby nabyć swoją przyszłość w domu na korzystnych warunkach. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednej z najpopularniejszych dzielnic Netanya.
Charakterystyka projektu
Projekt Poleg obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, a także penthouse i ogród parter.
Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna
Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o bardzo ładnej wysokości sufitu
Zaprojektowane i zaprojektowane przez architekta
2 windy, w tym chabbatic
podziemny parking
Dostawa w ciągu 2 lat
Gwarancja bankowa
Wyposażenie apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Centralna klimatyzacja najnowsza generacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór marki Grohe
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Magazyny elektryczne w całym domu
Typ apartamentu
Apartament 3 pokoje o powierzchni 77 m2 + 12m2 tarasu
Apartament 4 pokoje 105 m2 + 13m2 taras
Apartament 5 pokoi o powierzchni 131 m2 + 16m2 taras
Lokalizacja na mapie
Netanja, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
