  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf

Netanja, Izrael
od
$1,20M
26.08.2025
$1,20M
14.07.2025
$1,12M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 26874
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej synagogi Poleg. Ten ekskluzywny projekt nieruchomości łączy jakość konstrukcji, nowoczesny design i komfort życia. Każdy apartament jest starannie zaprojektowany, oferując przestronne i jasne przestrzenie, aby spełnić wszystkie swoje potrzeby. Niezależnie od tego, czy szukasz głównego miejsca zamieszkania czy inwestycji, nasz projekt spełni twoje najwyższe oczekiwania. Wybierając nasz projekt w przedsprzedaży, korzystasz z wyjątkowej okazji, aby nabyć swoją przyszłość w domu na korzystnych warunkach. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się właścicielem w jednej z najpopularniejszych dzielnic Netanya. Charakterystyka projektu Projekt Poleg obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, a także penthouse i ogród parter. Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o bardzo ładnej wysokości sufitu Zaprojektowane i zaprojektowane przez architekta 2 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 2 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Typ apartamentu Apartament 3 pokoje o powierzchni 77 m2 + 12m2 tarasu Apartament 4 pokoje 105 m2 + 13m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 131 m2 + 16m2 taras

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,16M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,43M
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$974,400
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,01M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,20M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$2,25M
Nugget!! Nowy program przedsprzedaży w Marina Ashdod, najbliżej plaży! Apartamenty 5 pokoi, lofty, parter z basenem, apartament z basenem. Korzyści: słoneczny, najbliżej łodzi, promenady i plaży... Wysokie usługi, wysokiej klasy materiały. unikalna lokalizacja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$974,400
Projekt mieszkalny na Kiriat Menahem graniczy z kiriat yovel składa się z 2 wież o 31 piętrze i 3 budynków o 9 piętrach, projekt znajduje się u podnóża nowego Tramway. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do penthouse. parking dla każdego mieszkania. Elastyczny harmonogram z łatwością płatności. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$302,400
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się