Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku, w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi prowadzącej do całej Jerozolimy
Luksusowe lobby z 4 windami, strażnikiem i siłownią,.
Parking i piwnica dla każdego mieszkania
Wejście w 2027 r.
Od 3 do 6 pokoi z penthouses i parter
3 pokoje 81m2 i taras o powierzchni 9m2
4 pokoje 108m2 i taras o powierzchni 12m2
4 pokoje 110m2 i taras 10m2
4 pokoje 130m2 i taras 13m2
5 pokoi 123m2 i taras 10m2
Cena od 3.500.000sh
Ceny nie zawierają naszej prowizji agencji 2% h.taxes)
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń do nas bez czekania na następujący numer: Simone
Simex Realty Agencja nieruchomości w Izraelu
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
