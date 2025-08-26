Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina
Stopy w wodzie
Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami
Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów
Rezydencja:
Sala wejściowa 5 gwiazd
Wejście leśne
Parking i piwnica pod ziemią
Ultra szybkie windy, w tym jeden z szabat
Apartamenty:
Opancerzony projekt drzwi wejściowych
Drzwi wewnętrzne "Pandoor"
Powierzchnia 1 m na 1 m
Taras w Teck
Kuchnia wyposażona w meble i marmur
Elektryczne rolety w całym mieszkaniu
Interkom wideo obwodu zamkniętego
Ciepła woda słoneczna lub elektryczna
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
