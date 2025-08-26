  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,35M
26.08.2025
$1,35M
14.07.2025
$1,26M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 26958
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy i najnowszy program Ashdod Marina Stopy w wodzie Budowa bardzo wysokiej wytrzymałości z najlepszymi materiałami Przed łodziami i morzem, w pobliżu kawiarni, restauracji i sklepów Rezydencja: Sala wejściowa 5 gwiazd Wejście leśne Parking i piwnica pod ziemią Ultra szybkie windy, w tym jeden z szabat Apartamenty: Opancerzony projekt drzwi wejściowych Drzwi wewnętrzne "Pandoor" Powierzchnia 1 m na 1 m Taras w Teck Kuchnia wyposażona w meble i marmur Elektryczne rolety w całym mieszkaniu Interkom wideo obwodu zamkniętego Ciepła woda słoneczna lub elektryczna

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$711,000
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,37M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$865,200
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$885,000
Odkryj nasz nowy projekt przedsprzedaży, sprzedawany przez Mardochee Khayat, twojego nowego specjalisty od projektów. Położony w prestiżowej dzielnicy Netanya, Ramat Poleg, nasza rezydencja oferuje idealne położenie w pobliżu kanionu Ir Yamam, pięknej plaży Poleg, znanych szkół i wielkiej sy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Izrael
od
$846,000
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$771,000
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się