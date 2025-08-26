  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Netanya, Izrael
od
$1,01M
26.08.2025
$1,01M
14.07.2025
$941,015
;
6
Zostawić wniosek
ID: 26861
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Budowniczy Chuva, którego reputacja nie jest już do zrobienia, przeprowadził już kilka projektów, takich jak projekt morski przed plażą, Soho, projekt biura Tytan i wiele innych projektów Charakterystyka projektu Projekt Up Town w Chuvie obejmuje różne rodzaje apartamentów od 3 do 5 pokoi, jak również penthouse i zawieszony ogród parter. Kamień naturalny i aluminium powłoka zewnętrzna Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o pięknej wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 3 windy, w tym chabbatic podziemny parking Dostawa w ciągu 3 lat Gwarancja bankowa Wyposażenie apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja najnowsza generacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu Apartament 3 pokoje 83 m2 + 12 m2 od tarasu Apartament 4 pokoje o powierzchni 97 m2 + 12m2 taras Apartament 5 pokoi o powierzchni 128,5m2 + 12 m2 od tarasu

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,37M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$708,000
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$474,000
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,02M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,01M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,05M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$474,000
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród jest kompleksem, który obejmuje 10 budynków od 6 do 8 pięter, każdy budynek tylko 3 apartamenty przez amortyzację. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$1,30M
Nowy Luksusowy Residence w słynnej dzielnicy Mekor Haim w pełnej ekspansji, Avital 3 to 6 piętrowy luksusowy budynek butikowy zaprojektowany przez wiodącą firmę Yoma Architect i Designer z ultra nowoczesnym designem z materiałami i techniką konstrukcyjną najwyższej jakości.. Duży wybór apart…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się