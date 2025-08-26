Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Nowy Luksusowy Residence w słynnej dzielnicy Mekor Haim w pełnej ekspansji,
Avital 3 to 6 piętrowy luksusowy budynek butikowy zaprojektowany przez wiodącą firmę Yoma Architect i Designer z ultra nowoczesnym designem z materiałami i techniką konstrukcyjną najwyższej jakości..
Duży wybór apartamentów z: 2 pokoje w penthouse z parter ogród.
- 2 pokoje na parterze 44 m2 z ogrodem 16 m2
- 4 pokoje parter 117 m2 z ogrodem 142 m2
- 3 pokoje 83 m2 + balkon 3 m2
- 5 pokoi o powierzchni 112 m2 + taras o powierzchni 11 m2
- Penthouse 210 m2 powierzchnia 42 m2 taras
.
Piwnica i parking dla każdego mieszkania.
dostawa 30 miesięcy
Elastyczny harmonogram.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
