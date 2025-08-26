Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan
Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia...
Maj 2029
3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2
3 pokoje 85m2 z tarasem 10m2
3,5 pokoi 86m2 z tarasem 10m2
Z piwnicy i parkingu
Cena od 3.400.000sh
Nad sklepami znajdują się 3, 4 i 5 pokojowe apartamenty
4 pokoje 97m2 z 12m2 tarasem z piwnicą i 2parkingi
Cena od 4.100.00sh
5 pokoi 120m2 z tarasem 11m2
Ceny za piętro, od 4.857.000sh z piwnicy i 2 miejsca parkingowe
5 pokoi z 2 miejscami parkingowymi i piwnicą 118m2 i 120m2 taras
Cena 6.200.000sh
Penthouse 6 pokoje 133m2 z pięknym tarasem 133m2, możliwość basenu
6 pokoi 156m2 z pięknym tarasem 130m2 możliwość zrobienia basenu
Cena 12,000,000 sh
Metoda płatności: 2
20% - 80%
15% przy podpisaniu, saldo, które należy podzielić na kilka razy
Uwaga: ceny mogą podlegać zmianom
(Cena ta nie zawiera prowizji agencji, która jest 2% H.taxes)
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę,
Zadzwoń do nas bez czekania na następujący numer: Simone
Simex Realty Agencja nieruchomości w Izraelu
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.