  4. Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona

Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
26.08.2025
$1,07M
14.07.2025
$1,00M
;
3
ID: 26832
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

ARNONA RESIDENCE PROJECT - Aktualne zajecie: 30 April 2029. Projekt mieszkaniowy w Arnonie, Dwa 22-piętrowe budynki Blisko Ein Guedi Street i blisko Hevron Street obsługiwane tramwajem.. Duży wybór przestronnych 3 i 5 pokojowych apartamentów, te budynki obejmują również minipenthouses i penthouses. Rezydencja obejmuje klub dla mieszkańców, synagogę, siłownię, elegancką halę wejściową oraz crèche z niezależnym wejściem.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael

