  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. ESTABRO

ESTABRO

Indonezja, Kedonganan
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Na platformie
2 lata 4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
estabro.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

ESTABRO - Twój zaufany partner w Bali inwestycji nieruchomości 🌿🌊

Specjalizujemy się w wysokowydajnych inwestycjach w nieruchomości na Bali, oferując rentowne nieruchomości z pełnym wsparciem transakcji.

Po co inwestować na Bali?
✅ ROI do 15- 20% rocznie - jeden z najbardziej rentownych rynków
✅ Roczna turystyka zapewnia stabilny popyt na wynajem
✅ Silny wzrost nieruchomości - wzrost cen o 10- 15% rocznie
✅ Top globalny cel z kwitnącym klimatem inwestycyjnym

Usługi

Co oferujemy:
✔ Wybór premium nieruchomości inwestycyjnych (wille, apartamenty, hotele)
✔ Pełne wsparcie prawne dla bezpiecznych transakcji
✔ Profesjonalne zarządzanie - bezproblemowe pasywne dochody
✔ Rozwiązania inwestycyjne dostosowane do Twoich celów

📩 Skontaktuj się z nami dzisiaj - inwestuj mądrze w raj Bali!

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 06:52
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Poniedziałek
09:00 - 23:00
Wtorek
09:00 - 23:00
Środa
09:00 - 23:00
Czwartek
09:00 - 23:00
Piątek
09:00 - 23:00
Sobota
09:00 - 23:00
Niedziela
09:00 - 23:00
Moi partnerzy
1 agencja
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 6 nowe budynki
Premium Premium
Kompleks turystyczny AURA
Kompleks turystyczny AURA
Kompleks turystyczny AURA
Kompleks turystyczny AURA
Kompleks turystyczny AURA
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny AURA
Kompleks turystyczny AURA
Peliatan, Indonezja
od
$79,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 23–156 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.7
102,900 – 121,900
Willa
25.0 – 156.0
102,900 – 286,900
Kawalerka
23.2
79,900 – 94,900
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Pokaż wszystko Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Canggu, Indonezja
od
$195,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 50–93 m²
8 obiekty nieruchomości 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.4
195,000 – 259,000
Mieszkanie 2 pokoi
93.1
398,000 – 498,000
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Apartamentowiec Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na Bali od znanego dewelopera w najpopularniejszej dzielnicy Canggu, 500 metrów od oceanu. Piękna plaża Berawa i najlepsze kluby plażowe w odległości spaceru. Kompleks mieszkaniowy w doskonałej lokalizacji, z przestronnym salonem i najdłuższym na świecie basenem na dachu z wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
300,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
640,000
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Zespół mieszkaniowy MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 81–162 m²
4 obiekty nieruchomości 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.0
280,000 – 430,000
Mieszkanie 2 pokoi
162.0
540,000 – 840,000
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Pokaż wszystko Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 101–337 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Zapierający dech w piersiach projekt w najbardziej cenionym miejscu na Bali, Sanur od znanego dewelopera. Położony przy plaży z bezpośrednim dostępem. Piękna plaża Sanur i najlepsze restauracje, obiekty sportowe, przystań jachtowa i inne atrakcje w zasięgu spaceru. Kompleks mieszkaniow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
101.0
410,000
Mieszkanie 2 pokoi
202.0
780,000
Mieszkanie 3 pokoi
337.0
3,50M
Agencja
ESTABRO
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Türkçe
1 2
Nasi agenci w Indonezja
Will Manning
Will Manning
45 obiektów
Kirill Egorov
Kirill Egorov
Agencje w pobliżu
PRO Silver
Satellite Estate
Indonezja, Lesser Sunda Islands
Nowe budynki 6 Nieruchomości mieszkalne 186
Zostaw prośbę
BNBPROFITS
Indonezja, Badung
Nieruchomości mieszkalne 461 Nieruchomości komercyjne 9 Działki 30
Alex i Mark to przedsiębiorcy zajmujący się wynajmem wakacyjnym i emigranci mieszkający na Bali od ponad dziesięciu lat. W 2018 roku założyli bnbprofits, aby wnieść świeże spojrzenie na rynek nieruchomości na Bali. Stale wdrażają najnowsze rozwiązania IT, aby zapewnić swoim klientom – właści…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Realting.com
Udać się