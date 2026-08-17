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Domy na sprzedaż w Municipality of Chalkida, Grecja

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Municipal Unit of Anthidon
4
6 obiektów total found
Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
695 000 € Typ nieruchomości: Willa Sypialnie: 3 Powierzchnia działki: 311 m² Powierzchni…
$823,151
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Agencja
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Municipality of Chalkida, Grecja

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