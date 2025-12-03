Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. South Pilio Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
30 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna okazja, aby nabyć tę fantastyczną willę, znajdującą się na obrzeżach wioski Mil…
$918,941
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 320 m2 w Volosa- Pilio. Pierwsze piętro składa się z 7 sypia…
$932,209
OneOne
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Voloso- Pilio. Domek s…
$302,968
Dom wolnostojący 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 100 m kw w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$304,315
Szeregowiec 4 pokoi w Milina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$444,767
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$140,453
Willa 11 pokojów w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 11 pokojów
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$936,353
Willa w Pinakates, Grecja
Willa
Pinakates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 m2 w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro składa s…
$996,582
VernaVerna
Willa w Kalamaki, Grecja
Willa
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 233 metrów kwadratowych w Voloso- Pilio. Pierwsz…
$442,799
Dom wolnostojący 8 pokojów w Argalasti, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Argalasti, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$321,871
Willa 5 pokojów w Platania, Grecja
Willa 5 pokojów
Platania, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,10M
Willa 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$468,176
Szeregowiec w Milina, Grecja
Szeregowiec
Milina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro -1/3
Townhouse 200 m2 jest na sprzedaż w centralnej Grecji. Miasto znajduje się na 3 poziomach. P…
$445,531
Willa w Milina, Grecja
Willa
Milina, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 60 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Domek…
$140,694
Dom wolnostojący 4 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Milies, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$386,245
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w miejscowości Pilion Południowy, w pobliżu miasta Vol…
$7,03M
Dom wolnostojący 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$374,541
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro -2/2
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 100 m kw. w Voloso- Pilio. W piwnicy jest jedna spiżarnia. Pie…
$468,980
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalamaki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 233 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salo…
$444,767
Willa w Platania, Grecja
Willa
Platania, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 440 m²
Piętro 1/2
Oferujemy willę na południu Pelionu, zbudowaną zgodnie z najwyższymi standardami. Oferuje wi…
$3,11M
Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 175 m2 w Voloso- Pilio. Parter składa się z jedn…
$386,908
Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2-pi? trowy domek o powierzchni 160 m kw., w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro skła…
$322,424
Willa w South Pilio Municipality, Grecja
Willa
South Pilio Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 56 m2 w Voloso- Pilio. Domek składa się z 2 sypi…
$349,578
Dom wolnostojący 3 pokoi w South Pilio Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 56 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, pokój dzi…
$351,132
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek o powierzchni 70 m kw., w Voloso- Pilio. Domek składa się z 2…
$186,442
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/1
Dwa budowane budynki w rejonie Pelion są na sprzedaż. Każdy budynek składa się z trzech niez…
$375,184
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Willa 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Willa 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,02M
Typy nieruchomości w South Pilio Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w South Pilio Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
