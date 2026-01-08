Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Municipla unit of Milies, Grecja

wille
7
domy wolnostojące
3
15 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Dom wolnostojący 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$374,541
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Willa 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Willa 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,02M
Dom 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
"Handmade Villa" w tradycyjnej miejscowości Vyzitsa, Pelion.Stone Detached House specjalnej …
$727,052
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/1
Dwa budowane budynki w rejonie Pelion są na sprzedaż. Każdy budynek składa się z trzech niez…
$375,184
Willa w Pinakates, Grecja
Willa
Pinakates, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 m2 w Voloso- Pilio. Pierwsze piętro składa s…
$996,582
Dom 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
"Handmade Villa" w tradycyjnej miejscowości Vyzitsa, Pelion.Stone Detached House specjalnej …
$726,175
Dom 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna okazja, aby nabyć tę fantastyczną willę, znajdującą się na obrzeżach wioski Mil…
$931,064
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy domek o powierzchni 70 m kw., w Voloso- Pilio. Domek składa się z 2…
$186,442
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 175 m2 w Voloso- Pilio. Parter składa się z jedn…
$386,908
Dom wolnostojący 4 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Milies, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$386,245
Dom 3 pokoi w Milies, Grecja
Dom 3 pokoi
Milies, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Fantastyczna okazja, aby nabyć tę fantastyczną willę, znajdującą się na obrzeżach wioski Mil…
$931,064
Willa w Vizitsa, Grecja
Willa
Vizitsa, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy Państwu luksusową willę w miejscowości Pilion Południowy, w pobliżu miasta Vol…
$7,03M
