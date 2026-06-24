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Domy na sprzedaż w Karystos Municipality, Grecja

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11 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468,510
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Willa w Karystos Municipality, Grecja
Willa
Karystos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 145 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$1,11M
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? maizonette 120 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Szeregowiec w Karystos, Grecja
Szeregowiec
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? miejski plac 135 m kw. na wyspie Evia. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze…
$558,661
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Szeregowiec w Epanochori, Grecja
Szeregowiec
Epanochori, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzeda ¿120 m2 na wyspie Evia. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze piętr…
$500,467
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Willa w Platanistos, Grecja
Willa
Platanistos, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 475 m²
Piętro -1/3
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 475 m2 na wyspie Evia. Parter składa się z 6 sypialni, 3 salon…
$3,14M
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TekceTekce
Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440,404
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Aetos, Grecja
Szeregowiec
Aetos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 133 m kw. na wyspie Evia. Dom znajduje się na 2 poziomach.…
$360,802
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Willa w Agios Konstantinos, Grecja
Willa
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 3- pi? trowy domek 220 m2 na wyspie Evia. Pierwsze piętro składa się z jednej sy…
$494,647
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Willa 5 pokojów w Marmari, Grecja
Willa 5 pokojów
Marmari, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Nea Styra, Grecja
Dom
Nea Styra, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Parametry nieruchomości w Karystos Municipality, Grecja

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