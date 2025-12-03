Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Tesalia-Grecja Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
Pokaż więcej
109 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$417,475
Willa 8 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$643,742
Willa 8 pokojów w Magoula, Grecja
Willa 8 pokojów
Magoula, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 570 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,61M
NicoleNicole
Szeregowiec 4 pokoi w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 132 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$526,698
Dom wolnostojący 6 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$544,255
Dom wolnostojący 5 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$749,082
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Tanagra, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$357,105
Dom wolnostojący 6 pokojów w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Delphi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 198 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$585,220
Willa 7 pokojów w Achladias, Grecja
Willa 7 pokojów
Achladias, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,34M
VernaVerna
Dom wolnostojący 1 pokój w Paralia Kymis, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Paralia Kymis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$362,837
Dom wolnostojący 14 pokojów w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 14 pokojów
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 14
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$1,17M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Dorida Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, s…
$198,975
Dom wolnostojący 4 pokoi w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$298,462
Dom wolnostojący 3 pokoi w Makrakomi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Makrakomi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 65 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom skła…
$140,453
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$409,654
Szeregowiec 4 pokoi w Aetos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Aetos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$357,105
Szeregowiec 1 pokój w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Delphi Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,80M
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 3 pokoi w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny 98 m kw. Na wyspie Euboea. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$196,634
Willa 5 pokojów w Theologos, Grecja
Willa 5 pokojów
Theologos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na żądanie
Willa 8 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$912,944
Dom wolnostojący 9 pokojów w Portaria, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Portaria, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 314 metrów kwadratowych w Volos-Pilio. Parter skład…
$994,875
Szeregowiec 4 pokoi w Milina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$444,767
Dom wolnostojący 3 pokoi w Milina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Milina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-kondygnacyjny dom 60 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypial…
$140,453
Dom wolnostojący 4 pokoi w Paralia Kymis, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Paralia Kymis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,87M
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Pierwsz…
$187,271
Dom wolnostojący 4 pokoi w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 145 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z sa…
$321,394
Dom wolnostojący 7 pokojów w Paralia Agias Annas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Paralia Agias Annas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Piętro -1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 271 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$541,417
Willa 11 pokojów w South Pilio Municipality, Grecja
Willa 11 pokojów
South Pilio Municipality, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$936,353
Typy nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
