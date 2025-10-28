Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

Saloniki
10
Thermi Municipality
104
Municipality of Pylaia Chortiatis
80
Thermaikos Municipality
45
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 6 pokojów w Thermi, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Thermi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się