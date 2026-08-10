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Domy na sprzedaż w Stavroupoli Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Pavlos Melas Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Pavlos Melas Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Kod własności: HPS3045 - Dom Sprzedaży w Thermi Tagarades za 420.000 €. Ten 200.00 m kw. ume…
$487,293
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Parametry nieruchomości w Stavroupoli Municipal Unit, Grecja

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