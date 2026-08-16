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Mieszkania na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Kallithea
129
Municipality of Glyfada
94
Municipality of Elliniko Argyroupoli
71
Municipal Unit of Elliniko
66
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445 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 94 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze. …
$212,528
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 137 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$1,53M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 28 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$129,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 6/6
Glyfada Celeste zaprasza do korzystania z nowoczesnego życia nad morzem w Glyfada, na piękny…
$288,961
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Consulting VP Park SRL
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? mieszkanie 53 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$159,396
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z 2…
$247,949
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 115 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze.…
$1,60M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 102 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$448,669
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Projekt Izi Lux to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony pomiędzy dzielnicami Kalithea i T…
$340,919
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 96 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$289,274
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? w ramach budowy dwupoziomowy 121 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na trzecim…
$1,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 105 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze.…
$649,390
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Powierzchnia 113 m²
Apartament na sprzedaż 113 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$342,769
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Na sprzeda? mieszkanie 108 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 8 piętrze. Składa się…
$190,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$785,171
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 78 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$265,659
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$311,070
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Mieszkanie w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 86 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje s…
$556,518
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Obiekt znajduje się w centrum Aten (Plac Amerikis)
$113,114
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$304,722
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$306,998
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 88 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$726,136
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Mieszkanie w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na piątym …
$295,177
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? mieszkanie 115 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$594,134
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$314,098
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj wyrafinowany zajazd miejski na Boulevard, nowoczesny punkt orientacyjny mieszkalny wz…
$375,042
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/5
🇵🇱 Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja Bella Vista Golden Visa Residences …
$278,658
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Ateny Południe: Glyfada - Kentro 45 Sq.m., 2 Sypialn…
$349,610
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 46 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 7 piętrze. …
$206,624
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$389,634
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Regional Unit of South Athens.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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