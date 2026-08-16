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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

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3 pokojowe
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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament w budowie w Argyroupoli, oferujący jasne i wygodne mieszk…
$870,129
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/6
Przestronny mezonet z widokiem na morze | Golden Visa | Riwiera Ateńska Nowoczesny dwupoz…
$913,315
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Luksusowy apartament w budowie o powierzchni 124.50 m2 z unikalnym widokiem na morzeOdkryj w…
$768,907
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Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/4
Dwie luksusowe maizonettes 126.24 m kw z windą i widokiem na morze na sprzedaż!Dwie unikalne…
$826,487
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Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Argyroupoli, Grecja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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